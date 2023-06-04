رئيس «زراعة الشيوخ» يطالب باستهداف الإصلاح الهيكلي والمؤسسي لقطاعات الدولة

طالب المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ بضرورة التركيز على الإصلاح الهيكلي والمؤسسي في الدولة المصرية، لافتًا إلى أنَّ السبب الرئيسي في عدم تحقيق الخطط ومستهدفاتها يرجع إلى عدم الاهتمام بهذا الملف، مبينًا أنَّ الفترة الماضية كانت صعبة للغاية بمختلف القطاعات بسبب التداعيات العالمية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023-2024.

وأشار إلى أنَّ القطاع الخاص له دور كبير يجب أن يقوم به في تحقيق التنمية، لافتًا إلى أن الاهتمام بالقطاع الزراعي أمر في غاية الأهمية باعتباره هو الأساس في التنمية.

دعم الإنتاج الزراعي

وأكّد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن ما تم في قطاع الري شيء نلسمه جميعا، قائلا: «هناك مشروعات قائمة تستطيع دعم الإنتاج الزراعي»، متوقعًا أنَّ تكون هناك انطلاقة كبيرة في الفترة المقبلة.

وشدد «الجبلي»، على ضرورة الاهتمام بالناتج الزراعي وليس الزراعة فقط، مطالبًا بضرورة التركيز على التصنيع الزراعي للخضر والفاكهة لأنَّها ستعمل على تنمية الزراعة بشكل كبير.