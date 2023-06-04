مسؤول سابق بـ«الخارجية»: مصر من الدول المهمة والرائدة بالقارة الأفريقية

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر من الدول الهامة والرائدة في القارة الأفريقية، سواء من خلال حركة التحرر الأفريقي أو إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية «الاتحاد الأفريقي حاليا»، وغيرها من المؤسسات الأفريقية أو شبه الإقليمية، مشيرًا إلى أن أفريقيا مصدر رئيسي للمياه بنسبة 95% بالنسبة لمصر، وبالتالي تكمن أهمية منطقة شرق أفريقيا التي تمتد حتى خط الاستواء كونها منطقة استراتيجية لمصر.

أهمية تنشيط العلاقات مع دول حوض النيل

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» عبر فضائية «DMC»، أن تدعيم وتنشيط العلاقات بين مصر ودول حوض النيل في غاية الأهمية من أجل ربط المصالح بكل أنواعها سواء التجارية أو التعاون الفني، لافتًا إلى أننا لدينا في مصر عدة مؤسسات تقوم بالتعاون الفني مع أفريقيا، وفي مقدمتها المركز الدولي المصري للزراعة، إذ يقدم منحا تدريبية زراعية لمدة شهرين حول الزراعة والتربة والري وغيرها، ويتكفل بكل المصاريف شاملة الإقامة.

الوكالة المصرية للشراكة

وتابع، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية المستدامة «صندوق التنمية المصرية لأفريقيا، والذي تتطور الآن وأصبح باسم الوكالة» كان لها دورا هاما في هذا الملف، إذ تقدم أيضا خبراء ومهندسين وفنين وأطباء وغيرهم في مختلف المجالات للدول الأفريقية، فضلا عن تكفلها برواتبهم وتذاكر سفرهم، بينما تتكفل الدول الأفريقية التي تستقبلهم بالإقامة.