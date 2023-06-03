جامعة الزقازيق تحقق تقدما عالميا في تصنيف التايمز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أظهر تصنيف «التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة » لعام 2023 تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً متميزاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact، حيث جاءت في المركز 601 -800 من إجمالي 1591 جامعة عالمية و36 جامعة مصرية تم إدراجها في التصنيف وفي المركز الأول محليا من حيث مؤشر الطاقة النظيفة SDG 7 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز، وبالمجهودات المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية، مشيرا إلى التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة المواكبة لاستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر رؤية مصر 2030.

تصنيف التايمز البريطاني

أشادت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطور الأداء والتصنيف الدولي بالإنجاز الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact Ranking 2023 لهذا العام، إذ جاء ترتيب جامعة الزقازيق في المركز 601 بين 800 جامعة من أفضل 1591 جامعة على مستوى لعالم، والمركز 29 عالميا والأول محليا من حيث مؤشر الطاقة النظيفة SDG 7 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في تقدم 70 مركزًا عن العام الماضي، موضحة أن التصنيف يعتمد علي عدد من المؤشرات في ثلاث مجالات هي: البحث العلمي المنشور خلال الخمس سنوات الأخيرة بالمجلات والدوريات العلمية العالمية لدار النشر وأنشطة التوعية والإدارة والإشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، إلى أهمية تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact Ranking، الذي يعتمد على مدى تحقيق الجامعة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحًا أن الجامعة تقدمت فى ترتيب 15 مؤشرا عن العام الماضي