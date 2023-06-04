فيلم «ساعة إجابة» يتذيل إيرادات شباك التذاكر.. حقق 1369 جنيها أمس

تذيل فيلم «ساعة إجابة» إيرادات الأفلام في الموسم الحالي، حيث حقق الفيلم أمس السبت 1369 جنيها، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

فيلم «ساعة إجابة» في المرتبة الأخيرة

واحتل فيلم «ساعة إجابة» المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة، ومن المتوقع أن يتم رفعه من السينمات قريبًا، بالتزامن مع طرح مجموعة جديدة من الأفلام.

أبطال فيلم ساعة إجابة

يضم فيلم ساعة إجابة عددا من النجوم، أبرزهم غادة عادل، شريف سلامة، سوسن بدر، نجلاء بدر، مراد مكرم، آيتن عامر، أحمد فتحي، انتصار، محمد ثروت، إيمان السيد، فيدرا، فراس سعيد، عمر كمال، الطفل سليم مصطفى، وهو من تأليف شيرين علاء وأحمد شيكو ومحمد خضر، وإخراج مصطفى أبو سيف.

أحداث فيلم ساعة إجابة

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي من خلال طفل يتمنى أن يعيش مع أسرة مختلفة عن عائلته الحقيقية، وتحدث مفاجأة تجعله يتنقل من أسرة لأسرة أخرى ومع أب وأم آخرين، ويعيش بصحبتهما مواقف غير متوقعة.