فيلم ساعة إجابة يربح 1000 جنيه في السينمات خلال 24 ساعة

تواصل دور العرض السينمائية حالة النشاط التي تشهدها منذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر، خاصة مع استقبال عدد آخر من الأفلام، ورغم المنافسة القوية، إلا أنّ فيلم ساعة إجابة ما زال في ذيل الإيرادات.

وقال الموزع محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم ساعة إجابة كان متذيلا إيرادات السينما يوم أمس الإثنين بإيرادات بلغت 1,078 جنيه فقط لا غير.

فيلم ساعة إجابة يتذيل الإيرادات

ويشارك في فيلم ساعة إجابة عدد كبير من الفنانين، منهم الطفل سليم مصطفى، وشريف سلامة، ونجلاء بدر، وأيتن عامر، وانتصار، وفيدرا، وأحمد فتحي، وعمر كمال، وفراس سعيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف ورشة شيرين علاء، وإخراج مصطفى أبو سيف.

أما الفيلم الذي جاء في المركز الأول، فكان من نصيب فيلم شوجر دادي الذي طرح منذ عدة أيام في جميع دور العرض السينمائية، حيث حقق إيرادات بلغت 239,913 جنيه.

ويشارك فى فيلم شوجر دادى عدد كبير من الفنانين منهم بيومي فؤاد وليلي علوى وتامر هجرس وحمدى الميرغنى ومصطفى غريب وعدد أخر من الفنانين .