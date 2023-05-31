«ساعة إجابة» يتذيل إيرادات السينما ويحقق ألف جنيه فقط في يوم واحد

تذيل فيلم ساعة إجابة، قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء، حيث حقق إيرادات تقدر بألف و890 جنيها، فيما تصدر القائمة وحصل على المركز الأول فيلم شوجر دادي بمبلغ 223 ألفا و883 جنيها، بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد وتامر هجرس، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ومن المتوقع رفع فيلم ساعة إجابة من السينمات قريبًا، بالتزامن مع طرح مجموعة من الأفلام الجديدة.

أبطال فيلم ساعة إجابة

يضم فيلم ساعة إجابة عدد من النجوم أبرزهم غادة عادل، شريف سلامة، سوسن بدر، نجلاء بدر، مراد مكرم، آيتن عامر، أحمد فتحي، انتصار، محمد ثروت، إيمان السيد، فيدرا، فراس سعيد، عمر كمال، الطفل سليم مصطفى، تأليف شيرين علاء وأحمد شيكو ومحمد خضر، إخراج مصطفى أبو سيف.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي من خلال طفل يتمنى أن يعيش مع أسرة مختلفة عن عائلته الحقيقية، وتحدث مفاجأة تجعله يتنقل من أسرة لأسرة، مع أب وأم مختلفين ليعيش بصحبتهم مواقف غير متوقعة.

أفلام جديدة

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال مجموعة من الأفلام الجديدة خلال الشهر المقبل بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، منها بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وتاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني.