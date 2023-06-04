أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في دار الأوبرا.. تبدأ من 610 جنيهات

طرحت دار الأوبرا تذاكر حفلات الموسيقار عمر خيرت، المقرر إقامتها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 12 و13 يونيو المقبل، على خشبة المسرح الكبير في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وانقسمت تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت إلى عدة فئات، الأولى منها طرحت بمبلغ 1260 جنيها، والثانية بمبلغ 1010جنيها، والفئة الثالثة بمبلغ 610 جنيهات.

شروط حضور حفل عمر خيرت

وتضمنت شروط حضور حفل الموسيقار عمر خيرت، الآتي:

- الحضور بالزي الرسمي والالتزام بالبدلة الكاملة للرجال.

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي حجزه.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت أحيا واحدة من حفلاته المميزة أمس السبت الموافق 3 يونيو في الأهرامات.