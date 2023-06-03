عمر خيرت يبدأ حفله في الصوت والضوء بحضور ريهام عبد الغفور

بدأ الموسيقار الكبير عمر خيرت، منذ قليل، حفله بالصوت والضوء في منطقة الأهرامات، بتقديم مقطوعات موسيقية جديدة، تحت قيادة المايسترو ناير ناجي.

حضور الفنانين حفل عمر خيرت

وحضر الحفل نخبة من الفنانين، من بينهم ريهام عبد الغفور والفنان أبو، وصدقي صخر.

ويعد هذا الحفل الأول لعمر خيرت بعد غياب 6 سنوات، من آخر حفل أقامه أمام الأهرامات.

عمر خيرت يتحدث عن حفلته بالاهرامات

وقال «خيرت» عن الحفل: «متحمس جدا للحفل، والحضور الكبير سواء من مصر أو من أي مكان في العالم، فهي فرصة لمشاركة موسيقاي مع المزيد من الجمهور، وهو ما أسعي إليه خلال الفترة المقبلة، ولذلك أطلقت على تلك الحفلة اسم (تجربة عمر خيرت)».

وأكد الموسيقار الكبير: «ستكون تجربة تفيض بالأجواء الساحرة؛ إذ يرتدي الضيوف ملابس السهرة، ويستمتعون بحفل استقبال عند غروب الشمس، يطل على أهرامات الجيزة العظيمة، قبل الاستمتاع بليلة مليئة بموسيقى خيرت الخلابة».