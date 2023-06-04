وليد توفيق يحتفل بعيد ميلاد راغب علامة: كل عام وأنت بخير يا غالي (فيديو)

شارك الفنان وليد توفيق، جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، فيديو أثناء احتفاله بعيد ميلاد الفنان راغب علامة مع مجموعة من الأصدقاء.

ونشر وليد توفيق الفيديو، وعلق عليه قائلا: «أبو خالد الغالي الحبيب كل عام وأنت بألف خير، يخليلك عيلتك وأهلك وجمهورك وكل اللي بيحبوك قد ما نحنا بنحبك، العمر كله فرح وتألق ونجاح، صار وقت نغنيلك إنزل يا راغب عالساحة».

أغنية مصر يا أم السلام

يذكر أنّ الفنان وليد توفيق انتهى مؤخرا من تصوير أغنيته الجديدة «مصر يا أم السلام» التي جهزها خصيصا لمصر، وصوَّرها توفيق في عدة أماكن بالقاهرة الكبرى، منها منطقة الأهرامات، ومشاهد في نهر النيل، فضلًا عن عدد من الشوارع الشهيرة بالقاهرة.