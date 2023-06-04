خبراء: زيارة الرئيس الموريتاني لمصر مهمة لمواجهة تحديات إقليمية

وصف خبراء ومراقبون سياسيون زيارة الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، للعاصمة المصرية القاهرة، بأنها زيارة تكتسب أهمية كبيرة، ولها دلالات مهمة، خاصةً في ظل الأزمات التي تواجه العديد من الدول العربية والأفريقية، مثل الأزمتين السودانية والليبية.

وأوضح الخبراء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الموريتاني، تشمل، فضلاً عن تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، مكافحة الإرهاب، والتحديات الإقتصادية.

وقالت الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن موريتانيا دولة محورية، تقع في الشمال الغربي لقارة أفريقيا، ومشتركة في الحدود مع النيجر ومالي، ما يجعها ممراً للجماعات المسلحة المنتشرة في هذه المنطقة، ومع ذلك لم تعلن عن اختراق أمني، بما لديها من تنسيق أمني على مستوى عال، ولذلك سيكون التنسيق الأمني بين الدولتين على رأس المباحثات.

مكافحة الإرهاب

وأضافت أن موريتانيا لديها تنسيق متميز مع أجهزة المخابرات في كل من فرنسا وإيطاليا في مواجهة الجماعات المسلحة، وأن التعاون الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات، سيكون على رأس المباحثات، خاصة في ظل تطورات الأوضاع في شمال أفريقيا، بدءاً من ليبيا والسودان.

وأضافت «البشبيشى» أن المباحثات تشمل كذلك التعاون في عمليات استخراج المعادن، لأن موريتانيا لديها خبرات كبيرة في استخراج الفوسفات، ما يجعل هناك فرصة للتعاون بين الدولتين، للاستفادة من الخبرات الموريتانية في هذا المجال، كما أن مصر تسعى لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة وتصدير الغاز الطبيعي.

ملف الهجرة وعودة العلاقات بين المغرب والجزائر

ومن جانبه، قال أحمد العناني، الباحث في العلاقات الدولية، إن موريتانيا دولة مطلة على المحيط الأطلسي، وتعد همزة وصل بين مصر والدول الأفريقية، وأوضح أن هناك عدة ملفات ستكون على رأس المباحثات، أهمها ملف الهجرة غير الشرعية، والتبادل التجارى، فضلاً عن الاستثمارات المصرية في موريتانيا، منوها بأن موريتانيا تحتاج إلى شركات مصرية لإعادة تدشين البنية التحتية، وبأن هناك تفاهمات سياسية بين البلدين ترتبط بالأوضاع فى أفريقيا خاصة الملفين السودانى والليبى، فضلاً عن أن السودان وليبيا تشكلان عمقاً للأمن القومي المصري.

وأشار إلى دور موريتانيا فى التوسط بين المغرب والجزائر، وأن مصر لها علاقات وطيدة بالدولتين، وقد تتطرق المباحثات لمحاولات التوصل لإيجاد حل للأزمة الراهنة على أرض الواقع.

وقال إن موريتانيا دولة مهمة لمصر استراتيجيًا وسياسياً، كما أن هناك علاقات تعاون مع موريتانيا فيما يخص التعاون الإسلامي والخطاب الديني المعتدل.

وعن ملف التبادل التجاري، أوضح «العناني» أن مصر من أهم الدول التي تصدر منتجات زراعية إلى موريتانيا، فضلاً عن التعاون في مجال الصناعة.