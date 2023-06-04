خبير اقتصادي: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا إلى 42.9 مليون دولار

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن هناك تاريخا طويلا من العلاقات الثنائية بين موريتانيا ومصر، موضحا أن موريتانيا لها طبيعة خاصة لدينا إذ تمثل دوائر الاهتمام الثلاثة بالنسبة لمصر باعتبارها دولة أفريقية وعربية وإسلامية، لذا يجب ترجمة التعاون الأمني والثقافي وغيرهما بين الدولتين للغة الأرقام كونها الطريقة التي يعترف بها الاقتصاد، وهذا يعني زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين الدولتين.

العلاقات بين مصر وموريتانيا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن الأرقام هي اللغة الرئيسية التي تعبر عن العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين مصر وموريتانيا، وهناك زيادة ملحوظة خاصة عند المقارنة بين عامي 2021 و2022 سواء في حجم معدل التبادل التجاري الذي ارتفع بما يقارب 11.1% وذلك من 38 مليون دولار إلى 42.9 مليون دولار.

زيادة في معدل الاستثمارات الموريتانية

وتابع أن هناك زيادة كبيرة في معدل الاستثمارات الموريتانية داخل مصر، مشيرًا إلى أن الأرقام سالفة الذكر لا تعبر عن عمق وحجم وتاريخ العلاقات بين الدولتين في النهاية، مؤكدًا أهمية زيارة الرئيس الموريتاني لمصر، إذ من الممكن أن ينبعث منها توقيع أو الاتفاق على بعض الأطر المتعلقة بالفرص الاستثمارية وغيرها.