تفاصيل التعاون بين مصر وموريتانيا في مجالات الطب والسياحة والاتصالات

تعددت مجالات التعاون بين مصر وموريتانيا، حيث اشتملت على مجال الطب والسياحة والاتصالات، وهو ما وضحته الهيئة العامة للاستعلامات بالتزامن مع استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الموريتاني اليوم، وأجريت مباحثات مكثفة وبناءة حول مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية.

تعاون في الطب والسياحة

بداية مجالات التعاون، في المجال الطبي، اتفقت مجموعة الفتح الاستثمارية مع الجانب الموريتاني على إقامة مستشفى «مصري - موريتاني» على طريق مطار نواكشوط وتمّ وضع حجر الأساس قبل نهاية 2018، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، أيضاً إنشاء مصنع محاليل طبية باستثمارات 10 ملايين دولار بشراكة مصرية.

في التعاون السياحي، زار وفد موريتاني رفيع المستوى، القاهرة عام 2009، لبحث سبل تنشيط السياحة بين البلدين، واطلع الوفد الموريتاني على الخبرة المصرية المتميزة في مجالات السياحة المتنوعة.

تعاون في مجال الاتصالات

أمال عن مجال الاتصالات، فعقد اجتماع الدورة العادية رقم 51 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات العام الحالي، بحضور ممثلى الدول الأعضاء فى المكتب التنفيذى الذي يضم 8 دول منها مص وموريتانيا، وناقش الاجتماع الورقة المصرية حول مسار المساهمة في صياغة الميثاق الرقمي العالمي بهدف تعميمها على الدول العربية والمنظمات العربية والأممية ذات العلاقة لإبداء رؤيتها ودعوة الدول العربية للبدء فى الإعداد للمسار مع بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة.

العلاقات «المصرية - الموريتانية»

وفي سياق متصل، وصفت الهيئة العلاقات «المصرية - الموريتانية» بأنَّها تتسم بطابع خاص، موضحة أنَّ الاتصال والتواصل بين الأشقاء في موريتانيا ومصر كان ولايزال مثمرًا ومستمرًا منذ عهد بعيد يعود إلى ما قبل الإسلام؛ وظل التواصل الروحي والفكري الموريتاني المصري قويًا عبر الجسور العلمية واللغوية وبواسطة الدراسة بالأزهر والجامعات والمعاهد المصرية التي تخرج فيها الكثير من الطلاب الموريتانيين.