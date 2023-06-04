محافظ مطروح: جاري إصلاح كسر خط مياه الشرب بفوكه بطريق الإسكندرية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الانتهاء من إنشاء المرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحي في أكبر شارع بمدينة مرسي مطروح، علم الروم، وتابع، اليوم الأحد، في جولة ميدانية تنفيذ عدد من المشروعات مع التشديد على الإسراع بجهود الانتهاء لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالي محافظة مطروح.

مد شبكة المرحلة الثالثة من مشروع الصرف بمطروح

وقال محافظ مطروح إنه جرى تنفيذ أعمال مد شبكة المرحلة الثالثة من مشروع الصرف بالمحافظة بعلم الروم من منطقة شارع الملح وحتى مدخل الأندلسية.

مد شبكة كابلات الاتصالات في مطروح

كما تابع محافظ مطروح أعمال مد شبكة كابلات تحسين خدمة الاتصالات بشارع علم الروم، موجهاً لمنطقة تليفونات مطروح الإسراع في إنهاء الأعمال وإعادة الشيء لأصله مع تيسير حركة الطريق بمنطقة العمل.

محطة تحلية مياه البحر

وتفقد المحافظ أعمال مد مأخذ مياه البحر لمحطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 بطاقة 65 ألف م3، وتابع خلال جولة تفقدية داخل محطات تحلية مياه البحر بالرميلة ومتابعة كميات ضخ المياه، واستمع لمهندسي المحطات حول نسبة كميات ضخ المياه من الوحدات مع أعمال صيانة الفلاتر وإزالة رواسب البحر عقب نوبة الطقس الأيام الماضية، موجهاً بالإسراع في إنهاء الأعمال والعمل على استقرار ضخ المياه بمزيد من الكميات لمناطق المدينة.

وناقش محافظ مطروح مقترحات العمل على زيادة نسبة الضخ لمياه الشرب عن طريق مد مأخذ محطات التحلية واحد واثنين وثلاثة إلى عمق أطول مع مأخذ محطة الرميلة 4، وإنشاء حوض كبير للترسيب لمنع دخول الرواسب إلى الفلاتر مما يعمل على زيادة الضخ.

إصلاح كسر خط المياه بمنطقة فوكه

كما وجه محافظ مطروح في بيان لشركة مياه الشرب بالإسراع في أعمال إصلاح كسر خط المياه بمنطقة فوكه على الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية، والإسراع في توفير وضخ المياه للمواطنين.