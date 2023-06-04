مهرجان «برجر» على شواطئ مرسى علم.. أضخم ساندوتش لجذب السياحة

نظمت عدد من الفنادق السياحية في مرسى علم مهرجان البرجر بمشاركة 11 شيف حيث جرى تجهيز أضخم سندوتش برجر يتعدى ارتفاعه مترًا في جو ترفيهي بغرض إدخال البهجة والسرور على السائحين كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

أضخم سندوتش ارتفاعه متر يجذب سياح مرسى علم

كشف مصطفى إبراهيم مدير الأغذية ومشروبات، أن مهرجان البرجر على شواطئ مرسى علم عمل على تجهيز أضخم سندوتش برجر يتعدى طوله مترًا بمشاركة 11 شيف باستخدام كميات كبيرة من اللحوم والبصل والطماطم والجبنة شيدر، ومايونيز، والكاتشب والمستردة في جو ترفيهي أسعد السائحين ونزلاء الفنادق من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة.

مهرجان برجر على شواطئ مرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم مهرجان البرجر على شواطئ مرسى علم بأن مثل هذه المهرجانات يتم تنظميها بصفة أسبوعية على الشواطئ المفتوحة وتتنوع المهرجانات مثل مهرجان الفواكه، ومهرجان البطيخ ومهرجانات الفوم والألوان، وتلقى قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم.

مهرجانات الشواطئ لتنشيط السياحة

وأوضح الخبر السياحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مهرجان البرجر تم بمشاركة سياح أجانب من 14 جنسية أجنبية من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج و سويسرا و ليتوانيا والمجر والنمسا وسلوفاكيا، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 80 ٪ تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم.