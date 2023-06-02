مطار مرسى علم يستقبل 120 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 120 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح من مختلف الجنسيات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مرسى علم يستقبل 120 رحلة طيران

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تكشف عن وصول 120 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة وذلك الأسبوع المقبل بدء من غد السبت، موضحا أن فرق العلاقات العامة بالمطار تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

وصول 25 الف سائح إلى مرسى علم

ومن جانبه، أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادات الفنادق لاستقبال ما يقرب من 25 الف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة، من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وسلوفاكيا والنمسا.

وأكد «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن شواطئ مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب في عدد من الدول الأوروبية، لافتاً إلى أن الفنادق دائما تحرص على إسعاد السياح الأجانب ويكون الاستقبال بالمطارات والتسكين بالفنادق على أعلى مستوى بواسطة فرق العلاقات العامة، ويتم تنظيم عدد من المهرجانات على الشواطئ بصفة أسبوعية، بهدف الترويج السياحى لشواطئ مرسى علم.