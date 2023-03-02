رئيس البورصة: قيد الشركات بالسوق يساعدها على تدبير التمويل اللازم لتوسعاتها

استضافت قاعة التداول بمقر البورصة المصرية، مجلس إدارة شركة إيجيترانس الرائدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وذلك خلال فعالية «دق جرس»، والتي تم تنظيمها اليوم احتفالا باليوبيل الفضي مرور25 عامًا على إدراج الشركة بالبورصة، وذلك بحضور رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية وهبه الصيرفي نائب رئيس البورصة، وقيادات شركة إيجيترانس وعلى رأسهم جمال محرم، رئيس مجلس الإدارة والمهندسة عبير لهيطه، العضو المنتدب للشركة.

افتتاح جلسة التداول

أثناء فعاليات افتتاح جلسة التداول أوضح رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، أن استعراض قصة نجاح إيجيترانس يوضح لنا كيف يمكن للشركات الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يخلقها القيد، حيث تصبح الشركة تحت «رادار» المستثمرين من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية أو المستثمرين الأفراد، مما يساعدها في تدبير التمويل اللازم لتوسعاتها، ويجعلها دائما مواكبة لآخر مستجدات التقنيات التكنولوجية ومتبعة لأفضل الممارسات الإدارية وملتزمة بأحدث المعايير الدولية للحوكمة.

الإدراج في البورصة في عام 1998

من جانبه استعرض جمال محرم، رئيس مجلس إدارة إيجيترانس، تجربتها مع الإدراج في البورصة في عام 1998، والأثر الإيجابي لعملية القيد في البورصة على أداء الشركة، وكيف أنه كان أحد الركائز التي شكلت انطلاقة جديدة لإيجيترانس مكنتها من تعزيز علامتها التجارية بالسوق ودعمت أرباحها، مما انعكس على ارتفاع مستوى الخدمات التي تقدمها بمختلف قطاعات النقل وخدماته اللوجستية، والذي بدوره أدى إلى زيادة حصتها من السوق المصري لتمثل أحد أكبر الأسماء في قطاع عملها.

الاحتفاء بأهم الأحداث

وعن احتفال البورصة المصرية بمرور 25 عاما على إدراج إيجيترانس، أعرب «محرم» عن فخره وسعادته أن يأتي ذلك ضمن فعاليات «دق الجرس» والتي تنظمها البورصات العالمية منذ عام 2014، للاحتفاء بأهم الأحداث والمناسبات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وتسليط الضوء عليها.