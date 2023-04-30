رئيس البورصة الأسبق: الذهب الملجأ الأساسي لضمان ثروات المواطنين

قال سامح الترجمان، رئيس البورصة الأسبق، والخبير الاقتصادي، إن الذهب في مصر يلعب دورا كبيرا جدًا، لأن المعدن الأصفر يلعب دور كبير في حياة المصريين منذ عهد الفراعنة، مشيرًا إلى أن الذهب متمركز في مصر بصورة كبيرة.

مشكلة مصر عشوائية السوق

وتابع «الترجمان»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن أكبر المناطق في الشرق الأوسط لتداول الذهب دبي وتركيا ومصر، لكن مشكلة مصر عشوائية السوق، لهذا لا نعلم السبب الحقيقي لحجم السوق، مشيرًا إلى أن قيمة الذهب تظهر في وقت الأزمات، لأن هناك خوف وعدم يقين في هذه الأزمات، لذلك يلجأ المواطن لاستثمار أمواله في الذهب.

حرب العملات

ولفت إلى أن الذهب تحرك عالميًا نحو الارتفاع في عام 2008، مع وجود بعض الأزمات، وفي 2012 بدأت تظهر الكثير من الكتابات في الولايات المتحدة حول حدوث ما يسمى بحرب العملات، ومن ضمن السيناريوهات التي وضعت في هذه الحرب، هو ارتفاع الذهب بصورة كبيرة، لأنه الملجأ الأساسي لضمان ثروات المواطنين.

حجم الذهب المتواجد في السوق المصري ليس كبيرًا

أضاف أن الكثير من المواطنين اشتروا الذهب لمواجهة التضخم المتواجد في مصر الفترة الأخيرة، ما أدى لحدوث خلل كبير جدًا ما بين العرض والطلب، وهذا انعكس على ارتفاع أسعار الذهب محليًا، خاصة أن حجمه المتواجد في السوق المصري ليس كبيرًا، مع منع استيراد المعدن الأصفر.