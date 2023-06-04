رئيس البورصة: أغلبية أسهم شركات البترول تتداول بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية

نظمت البورصة، اليوم، 5 اجتماعات بين رؤساء مجالس إدارات وقيادات 5 شركات مقيدة من قطاع البترول وما يزيد عن 40 من مسئولي قطاعات بحوث الاستثمار، جاء ذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورامي الدكاني رئيس البورصة ورؤساء شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة المصرية في مارس الماضي.

شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة

وأكد رئيس البورصة خلال اللقاء أهمية التعاون بين جميع الأطراف لإبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة بشكل فعال بما يساعد على زيادة جاذبيتها للمستثمرين، وأشار إلى ضرورة العمل على تعزيز قيمة الأسهم بما يعكس الحجم الحقيقي لأعمال هذه الشركات والتطور الكبير في أدائها، بحيث ينعكس الأداء الإيجابي للقطاع وجودة مؤشراته المالية بشكل أكبر على حركة التداولات لأسهم شركاته المقيدة.

أسهم شركات قطاع البترول

وأشار إلى أن أغلبية أسهم شركات قطاع البترول يجرى تداولها بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية، ويرجع السبب إلى صعوبة حصول المستثمرين، سواء مباشرة أو عن طريق قطاعات بحوث الاستثمار في الجهات التي تتعامل معها، على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار.

القيم الحقيقية العادلة لتلك الشركات

وقال إن تعاون إدارات هذه الشركات مع قطاعات البحوث في بنوك الاستثمار وشركات الوساطة وإمدادهم بما يحتاجون إليه من بيانات ومعلومات، يعتبر أمرا مهما لتمكين مسئولي بحوث الاستثمار من إعداد تقارير بحثية تعبر عن القيم الحقيقية العادلة لتلك الشركات، ما يؤدي مع الوقت إلى اقتراب اسعار تداول أسهم هذه الشركات من قيمها العادلة الحقيقية.

حضر هذه الاجتماعات رؤساء مجالس إدارات وقيادات 5 من شركات قطاع البترول المقيدة وهي سيدي كرير، غاز مصر، مصر لإنتاج الاسمدة (موبكو)، اسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وأبو قير للأسمدة.