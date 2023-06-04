رامي صبري يحتفل بتصدر أغنية يمكن خير التريند

احتفل الفنان رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنية «يمكن خير» التريند.

وكتب رامي صبري: «يمكن خير تريند رقم واحد في مصر».

أغنية «يمكن خير» من كلمات أحمد علي موسى، وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس ماستر طارق توكل.

كلمات أغنية يمكن خير

وتقول كلمات أغنية يمكن خير للفنان رامي صبري: «ولا وقته إننا نتحاسب.. ولا وقته إن ألوم ولا أعاتب.. إيه هيفيد.. على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جاي تودعني وماشي بعيد.. يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين.. ويهد أحلامه في يومين.. ويبيع قوام.. هنساك وأعيش.. وأهو حب راح».