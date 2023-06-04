رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني، عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، وذلك عقب اعتماد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للنتيجة بنسبة نجاح 77.11%.

انتهاء أعمال التصحيح ورصد درجات الشهادة الإعدادية في بني سويف

وأنهى أكثر من 61 ألف طالبة وطالبة بالصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية امتحانات الترم الثاني 2023 في 24 من شهر مايو الماضي، حيث بدأت أعمال التصحيح ورصد الدرجات في يوم الخميس 25 من الشهر ذاته.

اعتماد نتيجة إعدادية بني سويف

وأعتمد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 بنسبة نجاح 77.11% للطلبة النظامي، حيث أتاحت البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف، النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، على الرابط التالي، أضغط هنا للحصول على الرابط.

كذلك سوف يتم الإعلان عن النتائج داخل جميع المدارس الإعدادية في المحافظة مساء اليوم الأحد في كافة مدارس محافظة بني سويف الإعدادية، وكانت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، انتهت من أعمال تصحيح كراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي ومراجعتها، ورصد الدراجات والتدقيق فيها، خلال الأيام الماضية، قبل أن يتم أعتمادها من المحافظ.

وبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2022/ 2023 في محافظة بني سويف أكثر من 61 ألف طالب وطالبة قد أدوا الامتحانات داخل 310 لجنة.