جمهور الأهلي في الدقهلية يدعم الفريق أمام الوداد: «العبوا برجولة»

سيطرت حالة من الفرحة والسعادة على وجوه جمهور النادي الأهلي بالدقهلية، أثناء التوجه لحضور مباراة الأهلي أمام الوداد في استاد القاهرة، إذ حرص الجمهور على دعم الفريق والوقوف بجانبه في المباراة المصيرية.

استعدادات الجمهور لمباراة الأهلي والوداد

أكد أحمد رعب ابن مدينة السنبلاوين بالدقهلية ل«الوطن» حرصه الشديد على التوجه إلى مباراة الوداد والأهلي اليوم من أجل تشجيع النادي الأهلي: «وجود للجمهور بيفرق مع فريقه، وبيشجعه على اللعبة الحلوة، والأهلي ملك اللعبة الحلوة، وجمهوره معه فين ما يروح».

وأشار أنه سعي من أجل حجز مكانه مع الجمهور اليوم في مباراة الأهلي والوداد:«الوداد فريق كبير وله احترامه، لكن إحنا منتظرين فرحة كبيرة من الأهلي النهاردة كالعادة، هو حبيب الملايين، ودائما مفرحنا».

وأوضح محمد إبراهيم ابن السنبلاوين بالدقهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه استعد من أجل المشاركة مع الجمهور في حضور مباراة الأهلي والوداد:«بتوقع أن الأهلي يفرحنا زي كل مرة، هو عودنا علي كده، واحنا توجهنا للاستاد نشجعه يلعب أحسن ما عنده، ويحقق الفوز».

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توقعات الجمهور نتيجة مباراة الأهلي والوداد

وأشار خالد محمد ل«الوطن» أنه يذهب كل مباراة يتواجد بها جمهور النادي الأهلي:«فين ما يروح معه، وعندي أمل أن الأهلي هيلعب أحلى مباراة النهاردة وهيحقق فوز 3 مقابل لا شئ، وأتمني علي معلول يجيب هدف، لأني بحبه جدا».