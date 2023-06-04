اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة بنجاح 77.11 % لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 56 ألف و 283 طالباً وطالبة، حضر منهم 53 ألفاً و 369 طالباً وطالبة، نجح منهم 40 ألفاً و304 طالباً وطالبة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف 2023

وضمت قائمة الشرف لأوائل الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف 12 طالبًا وهم:

1 ــ سهيلة خالد زين العابدين محمد،280 درجة، مدرسة على بن أبي طالب ع بنات بإدارة ناصر التعليمية، المركز الأول.

2 ــ ملك هشام سيد محمود، 280 درجة، مدرسة وحيد يوسف ع بنات بإدارة ناصر، الأول مكرر.

3 ــ محمد محمود رجب على، 279.5 درجة، مدرسة محمود حسن ع بنين، بإدارة الواسطى، المركز الثاني.

4 ــ ميسرة جمال عويس أحمد، 279.5 درجة، مدرسة محمود حسن ع بنين، الواسطى، الثاني مكرر.

5 ــ حنين محمد حسين زيدان، 279.5 درجة، مدرسة بوش ع ج بنات، بإدارة ناصر، الثاني مكرر

6 ــ أيمن سيد محمد محمد، 297.5 درجة، مدرسة رياض سعد زايد، بإدارة ناصر، الثاني مكرر

7 ــ روان أحمد صالح معوض، 279.5 درجة، مدرسة الكوم الأحمر ع بنات، بني سويف الثاني مكرر.

8 ــ يوسف حمادة زغلول عيسى، 279.5 درجة، مدرسة الشهيد عمر عبد الهادي ع م، سمسطا، الثاني مكرر.

9 ــ زينب محمد عادل كمال الدين، 279.5 درجة، مدرسة هابي هوم الخاصة، بني سويف، الثاني مكرر.

10 ــ حمادة نبيل هديب أحمد، 279.5 درجة، مدرسة قاي ع م بإدارة إهناسيا، الثاني مكرر.

11 ــ رحمة محمد شحاتة سعد، 279.5 درجة، مدرسة نجع الديب ناصر، الثاني مكرر.

12 ــ ملك حمدي محمد توفيق، 279.5 درجة، مدرسة الشهيد سالم شعبان عين بنات بإدارة ناصر، الثاني مكرر.

محافظ بني سويف يقدم التهنئة للطلاب

وتقدم محافظ بني سويف، بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، معرياً عن ثقته وأمنياته لهم في المداومة على والحفاظ على التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، حيث قد اتصل ببعض الأوائل تليفونيا، مؤكدا على أن استمرار التفوق والحفاظ عليه هو تحد حقيقي ينبغي على أبنائنا أن يضعوهم نصب أعينهم، لاسيما أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.