محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة بنجاح 77.11 % لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 56 ألفاً و 283 طالباً وطالبة، حضر منهم 53 ألفاً و369 طالباً وطالبة، نجح منهم 40 ألفاً و304 طلاب وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 79.2 %.

محافظ بني سويف يقدم التهنئة للطلاب

وتقدم محافظ بني سويف، بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، معرباً عن ثقته وأمنياته لهم في المداومة على والحفاظ على التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، حيث قد اتصل ببعض الأوائل تليفونيا، مؤكدا استمرار التفوق والحفاظ عليه هو تحد حقيقي ينبغي على أبنائنا أن يضعوهم نصب أعينهم، لاسيما أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

ومن المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف، بالاسم ورقم الجلوس، على الرابط التالي، أضغط هنا للحصول على الرابط.

وانتهت أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف، فور انتهاء الامتحانات مباشرة، حيث جرى تقسيم إدارات المحافظة إلى قطاعين الأول مقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف، بإجمالي 31 ألف طالبا وطالبة، والثاني مقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالبا وطالبة.