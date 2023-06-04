تفاصيل مسلسل شريف منير الجديد.. اجتماعي كوميدي

يعيش الفنان شريف منير، حالة من النشاط الفني حاليًا، حيث تعاقد على المُشاركة في بطولة مسلسل جديد، يواصل التحضيرات عليه، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

وعلمت «الوطن»، أنّ شريف منير تعاقد على مسلسل اجتماعي، تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، الذي سبق وتعاون معه مؤخرًا في مسلسل «إيجار قديم»، فيما تواصل الشركة المنتجة مرحلة التعاقدات ومعاينة أماكن التصوير، تمهيدًا لانطلاق التصوير قريبًا.

تفاصيل مسلسل إيجار قديم

يذكر أنّ مسلسل إيجار قديم، عُرض في أكتوبر 2022، وتدور أحداثه حول في إطار درامي اجتماعي، وبعد قرار إزالة العقار الذي يعيش فيه، يعود رمزي لمنزل والده القديم، ويجد أحد السكان ويدعى حسين يعيش فيه، فيضطر للإقامة معه، وعندما تتفاقم الأزمة بينهما، يلجأ الاثنان للقضاء.

شارك في بطولة مسلسل إيجار قديم، كل من صلاح عبد الله، وفيدرا، ومحمد الشرنوبي، وهشام إسماعيل، وميمي جمال وآخرين، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.

يوم 13 أحدث أعمال شريف منير في السينما

ويُعرض للفنان شريف منير، حاليًا فيلم «يوم 13» والذي يُعد أول فيلم ثري دي في مصر، وهو بطولة أحمد داود، ودينا الشربيني، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، وأروى جودة، وأحمد زاهر، وفيدرا، ومحمود عبدالمغني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، ومحمد الصاوي، تأليف وإخراج وائل عبدالله.