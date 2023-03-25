شريف منير لـ برنامج أنا والقناع: لا أهتم بمن يسخر من وطنيتي على السوشيال ميديا

استضاف برنامج أنا والقناع المذاع على قناة الحياة في ثالث حلقات البرنامج خلال شهر رمضان المبارك الفنان شريف منير، والذي كشف الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية ومنها أنه قاسي على نفسه.

شريف منير لـ أنا والقناع: لا اتأثر بالسوشيال

ولفت الفنان شريف منير خلال برنامج أنا والقناع إلى أنه أصبح لا يتأثر بما يقال عنه على السوشيال ميديا، متابعا: «ارتباطي بمصر وحبي للوطن وإحساسي بأنني أحب الوطن أضع العلم في بيتي جعل البعض يوجه لي سؤالا بتريقة ويقولوا فين العلم؟ هذه النوعية مصيرها الزبالة وليس بلوك.. الذي يتريق على علم مصر ويتحدث عن وطنيتي في الزبالة».

قال الفنان شريف منير خلال برنامج أنا والقناع إن إحدى صديقاته كانت تقول له دائما: «متجلدش نفسك.. سهلها على نفسك شوية»، وهذا ما تقوله زوجته له أيضا، حيث تقول له: «متقعدش تقفلها أوي كدة.. حاجة حصلت وعدت».

شريف منير: ألوم على المحيطين به على أخطائهم

وأضاف شريف منير في برنامج أنا والقناع أنه يلوم على المحيطين به كثيرا على أخطائهم، كما أنه كان ينفعل عندما يرى في السوشيال ميديا شيئا به هجوم وشتائم، ولكن كان ذلك يحدث في الماضي، بينما حاليا أصبح يبحث عن الأشياء التي تضايقه بنفسه، نظرا لاستمتاعه بـ«البلوك».