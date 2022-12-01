انتهاء تصوير مسلسل «إيجار قديم» لـ شريف منير اليوم

ينتهي صناع مسلسل «إيجار قديم»، اليوم، من تصوير آخر مشاهد العمل بحضور جميع أبطاله في أحد مواقع التصوير بمدينة أكتوبر، وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it، خلال 5 أسابيع متواصلة، كما يواصل حصد الإشادات من الجمهور والنقاد، لما يحمله من قضية اجتماعية بارزة، تشغل شريحة كبيرة في المجتمع المصري وهي قضية الإيجار القديم.

ويتزامن عرض مسلسل «إيجار قديم»، مع مناقشة القانون في البرلمان، وهو ما ساهم كثيرا في جذب المشاهدين له خلال فترة عرضه، كما طرح المسلسل عددا من القضايا الاجتماعية الأخرى خلال أحداثه.

أحداث مسلسل «إيجار قديم»

من أبرز القضايا التي يطرحها صناع مسلسل «إيجار قديم»، علاقة الآباء والأبناء مع اختلاف الأجيال، كما يلقي الضوء على علاقة الجيران، ويطرح بعض القضايا الخاصة بالعلاقات الزوجية والأسرية، وحتى علاقات الصداقة، وذلك من خلال الحكايات المتعددة التي يطرحها في أحداثه.

أبطال مسلسل «إيجار قديم»

مسلسل «إيجار قديم» بطولة النجم شريف منير، ويشاركه البطولة النجم محمد الشرنوبي، والفنان القدير صلاح عبدالله، وفيدرا، والفنانة القديرة ميمي جمال، وهشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، محمد نشأت، وأسامة عبدالله، والمسلسل تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل «إيجار قديم» في إطار اجتماعي لايت، ويعرض على شاشة قنوات «ON» و«ON drama» من السبت إلى الأربعاء، كما يعرض حصريا عبر منصة watch it، وينتهي العرض الأول للمسلسل نهاية الأسبوع المقبل.