مصرع شاب صدمته سيارة ملاكي أعلى دائري الوراق

لقي شخص مجهول مصرعه أثناء عبوره نهر الطريق أعلى الدائري اتجاه الوراق بالجيزة، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حادث الوراق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى أعلى الدائري اتجاه الوراق بالجيزة، على الفور انتقل العقيد محمد الصغير مفتش المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

شاب ملقى في الطريق

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشخص مجهول في العقد الخامس من العمر ملقاة بالطريق بعد أن صدمته سيارة ملاكي قيادة سائق أثناء عبوره الطريق، وبسؤال قائد السيارة قرر أنه فوجئ به أمام السيارة ولم يتمكن من تفاديه، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.