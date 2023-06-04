وظائف متاحة من «الشباب والرياضة».. اعرف التفاصيل والشروط

استعرضت وزارة الشباب والرياضة، عددا من الوظائف الشاغرة المطلوبة لدى بعض الشركات والمؤسسات التي تتطلب عمالة جديدة، ومنها كول سنتر وخدمة عملاء وغيرها من الوظائف.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة من الشباب والرياضة، كما يلي.

وظيفة مطاعم جارنيل سوشي

وبحسب تنويه وظائف الشباب والرياضة، تطلب مطاعم جارنيل سوشي وظيفة كول سنتر، ويتر (خبرة في مطاعم السوشي)، واستيوارد، وباص بوي، شرط أن يكون المتقدم من الطلبة أو الخريجين أصحاب المؤهل العالي أو المتوسط، وخبرة تصل لسنتين، وأقصى حد للسن 30 عاما، وللتقديم للوظيفة برجاء ملء الاستمارة.

وظائف شركة بارماجيات

وتطلب شركة برمجيات وظيفة مهندس ميكانيكي / كهربائي للعمل في المعادي، حاصل على خبرة تبدأ من عام إلى عامين، من الإناث والذكور، براتب يبدأ من 8000 جنيه مصري، وللتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على طور وغير للوظائف، مع ذكر أنّ الوظيفة متعلقة بمهندس مشتريات وظيفة مهندس ميكانيكي/ كهربائي.

وظائف شركة فاينال كول

أما وظائف شركة فاينال كول، فهي عبارة عن وظيفة وكيل مبيعات، ووظيفة خدمة عملاء للعمل في المعادي، شرط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال، وحاصل على خبرة من سنة إلى سنتين في السياحة، وأقصى حد للسن 37 عاما، ولديه موقفا محددا من الجيش، علما بأنّ الراتب 7000 جنيه، وللتقديم للتدريب برجاء ملء الاستمارة.

وظيفة شركة بكير للأدوات المكتبية

أما شركة بكير للأدوات المكتبية فهي بحاجة لأخصائي مبيعات للعمل في المعادي، شرط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ، وخبرة سنة في المبيعات، وجيد في اللغة الإنجليزية، وأقصى حد للسن 32 عاما، لديه سيارة، ذكور وإناث، للحصول على راتب يبدأ من 6000 جنيه، للتقديم للوظيفة، برجاء ملء الاستمارة.