وظائف شاغرة من وزارة الشباب والرياضة.. الشروط والتقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف المتاحة لدى بعض الشركات الخاصة التي ترغب في موظفين جدد شرط توافر مؤهلات وسنوات خبرة للحصولا على فرص العمل.

وبحسب الشباب والرياضة، ترصد «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وظائف في مجال المطاعم

ترغب إحدى الشركات الكبرى في مجال المطاعم محاسب عام (خبرة 5 سنوات في مطاعم الأسماك)، محاسب أصول (خبرة من سنة إلى سنتين في المطاعم) للعمل في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة، جيد في اللغة الإنجليزية، وأن يكون أقصى حد للسن 35 سنة، للتقديم للوظيفة، برجاء ملء الاستمارة .

وظائف شركة جو باص

كما نوهت الشباب والرياضة عن حاجة شركة جو باص موظفين جدد للتعيين طلبة وخريجين للحصول على وظائف منها كول سنتر (بدون خبرة)، موظف حجز (بدون خبرة)، سائق أتوبيسات رخصة أولى (خبرة 5 سنوات) للعمل في عبد المنعم رياض – القطامية.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال إلى متوسط (طلبة أو خريجين)، أقصى حد للسن لموظفي الكول سنتر والحجز 30 سنة، أقصى حد للسن للسائقين 60 سنة، للتقديم للوظيفة، برجاء ملء الاستمارة.

وظائف شركة ماف كارفور

كما أعلنت شركة ماف كارفور وفق الشباب والرياضة عن حاجتها لـ35 وظيفة لفرع دمنهور الجديد منها وظيفة شيف جزار، شيف أسماك، شيف خباز، شيف حلواني، شيف أجبان، شيف وجبات، بائع بقسم الخضار والفاكهه، باريستا، مشرفين أقسام بإدارة الأغذية.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدمون للوظائف ذوي خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة، وأن يكون الحد الأقصى للسن 40 سنة سواء من الذكور أو الإناث، للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة.

وظائف مطاعم كشري سيد حنفي

ترغب سلسلة مطاعم كشري سيد حنفي لموظفين جدد يمكنهم التقديم من خلال اليوم التوظيفي المفتوح لوظائف مساعد مدير (مؤهل عال - خبرة 1 سنة)، كاشير (مؤهل عالي - إجادة الحاسب الآلي - خبرة أو بدون)، كول سنتر (خريج مؤهل عال)، كابتن صالة (مؤهل متوسط - خبرة 1 سنة)، ويتر (جميع المؤهلات طلبة وخريجين) للعمل في مدينتي / الشروق / القاهرة الجديدة / وسط البلد / مدينة نصر.

ويمكن المشاركة في اليوم التوظيفي المفتوح بالذهاب على عنوان 41 ش بورسعيد الزاوية الحمراء برج العبد مدخل 3 الدور الثالث يوم الأربعاء 7 يونيو 2023 من الساعة ص 10 إلى الساعة 4 مساءًَ، شرط أن يكون الحد الأقصى للسن 35 سنة، التفرغ التام، وتحديد موقف التجنيد، للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة والذهاب على العنوان مباشرة في الموعد المحدد.