مصطفى كامل: لا أقبل دعم منير الوسيمي.. ولن أترشح لانتخابات النقابة إذا استمرت الإهانات

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن دعم الموسيقار منير الوسيمي له في الانتخابات لا يسعده، لأن دعمه يأتي من أجل المساومة، مشيرًا إلى أن منير الوسيمي طلب منه ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية، وعندما عرض الأمر على مجلس النقابة «ضحكوا»، لأن هناك الموسيقار عمر خيرت وهاني فرحات وياسر عبد الرحمن وأسماء ضخمة جدا تفوق «الوسيمي».

كامل: تعرضت للتشويه من منير الوسيمي منذ أيام

وأضاف «كامل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أنه تعرض للتشويه من منير الوسيمي منذ أيام، حيث صرح عبر برنامج بإحدى القنوات بأن مصطفى كامل تم طرده من جمعية المؤلفين، وغيرها من الأكاذيب غير الصحيحة.

7 أشهر عمل بنقابة الموسيقيين أسفر عن زيادة المعاش 3 مرات

وأشار مصطفى كامل إلى أنه خلال 7 أشهر عمل في نقابة الموسيقيين بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة زادت خلالها المعاشات 3 مرات متتالية وهذا لم يحدث في تاريخ النقابات، إضافة إلى وجود 120 مليون جنيه في النقابة.

ولفت إلى أنه تعرض للتشويه وهذا غير مقبول، متابعًا: «لن أترشح لانتخابات الموسيققين لو استمرت الإهانات التي اتعرض لها، لأن أنا راجل محترم وشريف ومش باخد مرتب من النقابة عشان أتعرض لهذا الضغط».