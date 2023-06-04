مصرع شخص مجهول الهوية بشاطئ بورسعيد وإصابة آخر في مشاجرة

لقي شخص مجهول الهوية في الأربعين من عمره غرقا على شاطئ بورسعيد مساء اليوم، وأصيب آخر في مشاجرة بحادث آخر مع آخرين.

إخطار بالحادث

تلقي اللواء مازن صبري مدير امن بورسعيد إخطار من الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بإقليم القناة يفيد بوصول عن طريق الإسعاف إلى مستشفى المبرة شاب في الأربعين من عمره جثة هامدة بعد إصابته باسفكسيا الغرق علي شاطئ بورسعيد خلف مجمع ستايل سكوير بحي المناخ وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى

كما وصل إلى مستشفى الزهور كريم مجدي مصطفى 25 سنة، مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالجهة اليسرى من الصدر بسلاح أبيض.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الحادث أن شخص مجهول الهوية في الأربعين من عمره دخل إلى عمق المياه في البحر المتوسط للسباحة وحاول رجال الإنقاذ علي شاطئ بورسعيد إنقاذه إلا أنه لقي مصرعه وجرى انتشاله بمعرفة رجال الإنقاذ ونقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

بينما أظهرت تحريات المباحث الجنائية أن المصاب تشاجر مع آخرين بمنطقة السيدة خديجة بحي الضواحي وطعنه بجرح في الصدر ويجري ضبط أطراف المشاجرة.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادثين، وجرى تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.