الجامعات: امتحانات البابل شيت حسب طبيعة كل مادة

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الامتحانات تسير بمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، موضحًا أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها، وأن الامتحانات في الكليات منوعة ما بين الموضوعية والبابل شيت والمقالية وفقاً لطبيعة كل مادة.

امتحانات الجامعات 2023

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة في تصريحات لـ"الوطن"، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أن الامتحانات كانت أسئلتها متنوعة تقيس كافة المهارات والمعارف، فضلا عن سؤال حل المشكلات أسئلة موضوعية واختيار من متعدد وترجمة ومقالي وبعضها بأسلوب كراسة الإجابة وبعضها بابل شيت حسب طبيعة كل مادة، مشيراً إلى التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتباعد وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج وعدم دخول الموبايل إلى اللجان ومرت الامتحانات في هدوء وسلام دون أية مشكلات.