«تعليم المنيا» تحدد شروط قبول الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنيا، توزيع خطابات الندب لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمراقبين والملاحظين، غدًا، تنفيذًا لتعليمات الوزارة في الإدارات التعليمية.

فتح باب تقديم الاعتذارات

وقال حمدي مصطفى القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم في محافظة المنيا، إنّ باب التقدم بالاعتذارات للأعضاء سيتم فتحه منتصف الأسبوع الجاري، بدءًا من الثلاثاء الموافق 6 يونيو وحتى الخميس 8 يونيو، وسيتم استقبال السيدات في مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات، والرجال في مدرسة 25 يناير الإعدادية بنات.

شروط قبول اعتذارات المعلمين

وأوضح أن وزارة التعليم حددت حالات قبول الاعتذارات من المعلمين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات وهي:

1 - أن يكون لدى المعلم أسباب مرضية ولديه شهادة من القوميسيون الطبي التابع لمحافظته التي يعمل بها تفيد بإصابته بمرض يعيق عمله في المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

2 - أن يكون المعلم حاصلاً على إجازة مرضية معتمدة.

3 - أن يكون هناك معلم وزوجته معلمة منتدبة لأعمال الامتحانات، فهنا يقبل اعتذار أحدهما وفقا لرغبتهما.

4- يقبل العذر إذا كانت المعلمة لها زوج يعمل خارج البلاد أو بمنطقة نائية، أو إذا كان لديها طفل رضيع.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه بغير هذه الأعذار لا يحق لأي معلم تم توجيه خطاب انتداب له الاعتذار عن العمل.

وشدد وكيل تعليم المنيا، على أن المشاركة في أعمال الامتحانات مهمة وطنية يجب على المعلمين تلبية نداء العمل، وأن للمعلم دور كبير في انضباط منظومة الامتحانات وخاصة الملاحظين داخل اللجان، إذ يقع عليهم عبء كبير في التصدي لظاهرة الغش أو أي محاولات أخرى من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.