مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بمنشأة القناطر

قُتل عنصر إجرامي أثناء تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقرية وردان على ضفاف نهر النيل بمنشأة القناطر، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد فيه أثناء قيام رجال مباحث القسم بتمشيط مناطق قرية وردان وعلى ضفاف نهر النيل بالقرية تم مداهمة 4 أشخاص من العناصر الإجرامية أطلقوا النيران على القوات لكي يتمكنوا من الهرب إلا أن القوات بادلتهم بإطلاق النيران.

العنصر الإجرامي المقتول حاول الهرب

ولقى عنصر إجرامي منهم مصرعه أثناء هروبه بمركب صيد صغير، وبتفتيش المركب عُثر على طبنجة وبندقية خرطوش، وتم القبض على باقي العناصر الإجرامية، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.