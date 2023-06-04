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إمام جامع عمرو بن العاص عبر قناة الناس: تربية الأبناء تحتاج لـ3 مراحل

كتب:

شريف سليمان
06:45 م | الأحد 04 يونيو 2023
الدكتور يسري عزام إمام جامع عمرو بن العاص

الدكتور يسري عزام إمام جامع عمرو بن العاص

قال الدكتور يسري عزام إمام جامع عمرو بن العاص، إنّه يجب تقسيم تربية الأولاد على القيم النبوية على 3 مراحل، أول 7 سنوات تعليم، وثاني 7 سنوات تربية، وثالث 7 سنوات مصاحبة الأولاد، موضحًا: «يجب أن نجعل أبناءنا يحرصون على أداء صلاة الفجر، ربط أذهان الأبناء بصلاة الفجر نعمة عظيما، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا».

تعليم الصلاة في سن 7 سنوات

وأضاف «عزام»، في حواره ببرنامج «البيت»، على قناة «الناس»: «علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر.. والضرب هنا ليس المقصود به الضرب المبرح، فالنبي لم يضرب أحدا قط، وعندما يصل الابن أو البنت إلى 14 سنة، يجب أن يصاحب الأب الولد والأم تصاحب البنت بحيث نحتويهم ونكون لهم الصديق الصدوق والحضن الدافئ».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة. 

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