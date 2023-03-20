12 معلومة عن جامع عمرو بن العاص بعد تطويره.. خطب فيه الإمام الشافعي

واحد من أقدم وأعظم جوامع قاهرة المعز ومصر وأفريقيا هو جامع عمرو بن العاص بنطاق حي مصر القديمة بالقاهرة حيث يعد تحفة معمارية إسلامية على أرض العاصمة وتم افتتاحه بعد الانتهاء من أعمال تطويره على أعلى مستوى لاستقبال شهر رمضان المبارك 2023.

طالته يد التطوير بعد توجيهات القيادة السياسية لتطوير القاهرة التاريخية وجوامع مصر ومزارات آل البيت، ونشرت محافظة القاهرة بعض المعلومات عن جامع عمرو بن العاص بعد أعمال تطويره للتعريف بتاريخ هذا الصرح الديني الكبير ومنها:

- تم بناء جامع عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط في نفس المكان الذي نصب فيه ابن العاص خيمته بعد الفتح الإسلامي لمصر.

- تم تشيد المسجد بالطوب اللبن وكان سقفه من جذوع النخل مع حفر بئر للوضوء.

- أسماء عديدة أطلقت على الجامع منها الفتح والعتيق وتاج الجوامع، وحدثت توسعات عديدة على فترات مختلفة للمسجد.

- تعرض جامع عمرو بن العاص للاحتراق ضمن حريق الفسطاط في عام 564 هجريا.

إعادة بناء عمرو بن العاص

- أمر صلاح الدين الأيوبي ببناء جامع عمرو بن العاص من جديد.

- يتكون الجامع من صحن وسط مكشوف تحيط به 4 أروقة وأكبرها رواق القبلة، كما توجد بجدار القبلة لوحتان ترجعان إلى عصر المماليك.

- كان من أشهر خطباء جامع عمرو بن العاص الإمام الشافعي والليث بن سعد.

- شهد الجامع في عهد الرئيس السيسي أعمال تطوير منها ترميم الأجزاء الأثرية بالمسجد وإنشاء ساحة جديدة تسع 10 آلاف مصل مع ترميم المسجد بالكامل.

أعمال تطوير متميزة

- إقامة شبكة صرف مطر بالجامع.

- شبكة حريق تغطى المسجد، وخفض منسوب المياه بالجامع.

- مشروع ساحة جامع عمرو تم تنفيذها على مساحة 12 ألف متر مربع ويضم 4 حوائط زراعة متدرجة و3 نوافير و12 حوض زراعة و174 حوض نخيل وتطوير للبوابات.

- تضمنت أعمال التطوير شبكة صوتيات مرتبطة بالساحة الخارجية للمسجد وتركيب كاميرات مراقبة بمحيط الجامع.