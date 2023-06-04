إصابة سباك اختل توازنه وسقط من الطابق السادس خلال عمله في الجيزة

أصيب سباك بنزيف في المخ وكسور متفرقة بالجسم بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق السادس في شارع شباب المنيب بالجيزة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بسقوط شخص من علو

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط شخص من علو في شارع شباب المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

تركيب شبكة مواسير مياه شرب

وبالانتقال والفحص تبين سقوط سباك 30 سنة مصابًا بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم من الطابق السادس خلال قيامه بتركيب شبكة مواسير مياه شرب، مستخدمًا الحبال، وخلال ذلك انقطع الحبل ما أدى إلى سقوطه وإصابته، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.