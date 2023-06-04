مصرع شاب أسفل عجلات قطار «منوف - كفر الزيات» بالمنوفية

شهد مركز الشهداء بمحافظة المنوفية مصرع شاب أسفل عجلات قطار «منوف - كفر الزيات»، إثر اختلال توازنه أثناء ركوب القطار ما أدى إلى سقوطه، وعلى الفور انتفلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب في حادث قطار

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الشهداء، تبين أن الشاب المتوفى يدعى «ع. ص»، ويبلغ من العمر 28 عاما، مقيم بدائرة المركز، وتم سؤال شهود العيان، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطار بالحادث

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه تحت عجلات قطار «منوف - كفر الزيات» بمحطة الشهداء وذلك أثناء محاولته استقلال القطار، وانتقلت قوة أمينة إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.