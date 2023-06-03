عاجل.. ورطة في الأهلي قبل لقاء الوداد وكولر يفاضل بين ثنائي لاختيار بديل الشناوي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن المدرب السويسري مارسيل كولر، لم يحسم قراره بعد، بشأن هوية حارس الفريق الأحمر الأساسي أمام الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب استبعاد محمد الشناوي من معسكر القلعة الحمراء قبل المواجهة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت، أن كولر ينتظر متابعة حالة علي لطفي في المران الأخير اليوم، وذلك للمفاضلة بينه وبين مصطفى شوبير، حيث لا يرغب المدرب السويسري في الاعتماد على أي لاعب حال وجود أية شكوك حول جاهزيته.

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