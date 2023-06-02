عاجل.. محمد الشناوي خارج معسكر الأهلي لمواجهة الوداد في نهائي أفريقيا

خرج محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من معسكر الفريق قبل مواجهة الوداد المغربي في ذهاب مسابقة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغادر محمد الشناوي معسكر الفريق متجها إلى منزله عقب نهاية المران رغم مشاركته في المران بشكل كامل.

ويشارك محمد الشناوي في تدريبات الأهلي الجماعية منذ يوم الثلاثاء الماضي بعد تعافيه من إصابة السمانة، قبل أن يشارك في التدريبات بشكل طبيعي.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

مران قوي لحراس المرمى

وانطلق مران الفريق بأداء مجموعة من التدريبات البدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأدى اللاعبون فقرات فنية متنوعة، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع للمباراة.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.