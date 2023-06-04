«الأرصاد» تحذر من عودة الرياح المحملة بالأتربة نهاية الأسبوع

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس نهايات الأسبوع الجاري، بدءا من الأربعاء وحتى الجمعة، بسبب عودة المنخفض الجوي الخماسيني مرة أخرى، تصاحبه رياح جنوبية، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، ومعه نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة، يبدأ من الصحراء الغربية ويتقدم لبعض المناطق الداخلية، فيما لن تكون بنفس شدة رياح الخميس الماضي.

غانم: احتمال سقوط أمطار خفيفة على المناطق الجنوبية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي، مقدمتي برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة Dmc»»، أنَّ هناك احتمالية لـ سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق الجنوبية اليوم وغدا، مطمئنة بعدم إعاقتها للأعمال والأنشطة اليومية.

وصول درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية بمحافظات الجنوب

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ المناطق الجنوبية، وتحديدًا محافظتي الأقصر وأسوان، متوقع وصول درجات الحرارة العظمى إلى 45 درجة مئوية نظراً لتأثرها بالرياح الآتية مباشرةً من شبه الجزيرة العربية.

سقوط أمطار رعدية خفيفة على بعض محافظات مصر

وأوضحت: «سيصاحب الكتل الهوائية القادمة من الجزيرة العربية، أمطار متوقع أن تسقط على محافظات شمال وجنوب صعيد مصر وبعض المناطق بجنوب سيناء أمطار خفيفة رعدية، وارتفاع درجات الحرارة بالمناطق الجنوبية، عامل مساعد في تكون السحب الرعدية والتي تحتوى على نسب رطوبة منخفضة».