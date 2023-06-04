حالة الطقس غدا في المحافظات.. سقوط أمطار خفيفة تصل إلى رعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدًا، في المحافظات إذ يسود طقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة في الصباح الباكر، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، معتدل الحرارة على الأنحاء كافة ليلًا مع وجود فرص خفيفة تكون رعدية أحيانًا على جنوب البلاد بنسبة تصل إلى 20%.

درجات الحرارة غدًا في المحافظات

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في المحافظات المصرية غدًا الاثنين كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 - 21، الوجه البحري 33 - 21، السواحل الشمالية الغربية 28 - 20، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 27 - 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 - 28، شمال الصعيد 37 - 25، و44 - 30 لجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة والأمطار غدًا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة، غدًا، على مناطق من جنوب الصعيد فترات متقطعة، التي تكون خفيفة ومتقطعة وقد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 20%، مع نشاط للرياح في عدد من المحافظات المصرية وتحديدًا محافظات القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

طقس الأيام المقبلة في محافظات مصر

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر في محافظات مصر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء، خلال الفترة من غد الاثنين وحتى السبت.