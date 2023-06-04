حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات: أمطار رعدية ورياح نشطة

تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة سقوط أمطار رعدية في بعض الأحيان، فضلًا عن نشاط حركة الرياح، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، يتحول إلى حار خلال النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات البحري، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون معتدلًا على كافة الأنحاء.

وفي هذا الصدد، تستعرض«الوطن» حالة الطقس الأيام المقبلة في جميع المحافظات بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وفيما يخص حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات فإنّه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا الإثنين سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس فإنّه من المتوقع أنّ يأتي كالتالي:

الثلاثاء 6 يونيو 2023.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأربعاء 7 يونيو 2023.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

الخميس 8 يونيو 2023.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، ومحافظات شمال الصعيد، على فترات متقطعة.

الجمعة 9 يونيو والسبت 10 يونيو 2023.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر في الأيام المقبلة، فإنّها تشهد ارتفاعًا نسبيًا، حيص تصل درجة الحرارة العظمى إلى 44 درجة في محافظات جنوب الصعيد، و40 درجة في جنوب سيناء، و37 درجة في محافظات شمال الصعيد، و33 درجة في القاهرة والوجه البحري.