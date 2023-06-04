إصابة سائق في انقلاب سيارة مواد غازية بأسيوط

أصيب سائق بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعبوات مواد غازية، وقع اليوم الأحد، على طريق «أبوتيج- أسيوط» الزراعي عند قرية أولاد إبراهيم التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بانقلاب سيارة نصف نقل

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل محملة بالمواد الغازية على الطريق الزراعي بقرية أولاد إبراهيم دائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وتبين انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعبوات مواد غازية على جانب الطريق ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة ورفع آثار الحادث.