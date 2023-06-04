تفاصيل جريمة أطفيح.. سائق يقتل شقيقته بسبب الميراث

لقت ربة منزل مصرعها بعد أن اعتدى عليها شقيقها بالضرب، بسبب الميراث، تم نقل المصابة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

تفاصيل جريمة أطفيح

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى أطفيح بوصول ربة منزل، 46 عاما، مصابة بكدمات وسحجات وجرح بالرأس وتوفيت أثناء إسعافها، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، رئيس مباحث اطفيح والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

الاعتداء عليها بالضرب مستخدما «شومة»

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة بين المتوفاة وشقيقها سائق 45 عاما، بسبب الميراث، اعتدى على أثرها شقيقها عليها بالضرب مستخدما «شومة» وتم نقلها المستشفى وتوفيت أثناء إسعافها، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أمام اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، اعترف بارتكابه الواقعة.

عقوبة القتل العمد

يقول المحامي حسين ياسر كمال، في حديثه لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات في مادته رقم 234 نص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».