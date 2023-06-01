بعد الحكم بإعدامه.. كيف قتل طبيب المعادي جاره؟

ظن «حسان» الذي يعمل طبيبا بأن المجني عليه «عادل» يقطن بمفرده داخل شقته الكائنة بمنطقة المعادي، نظرا لأنه أثناء زيارته له في إحدى المرات وجده وحيدا فقرر أن يضع خطة لسرقته واتفق مع 3 أشخاص لشراء سلاح ناري مقابل مبلغ مالي، وأتم جريمته التي عاقبته عليها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، مساء أمس، بالإعدام شنقا والسجن 3 سنوات لمتهمين آخرين وسنة للمتهم الرابع.

زيارة ومعاينة الشقة

خلال إحدى المرات زار المتهم حسان، المجني عليه في شقته بحكم أنهما جيران ولكن أثناء هذه الزيارة وجده يقطن بمفرده وأعجبته الشقة الفارهة ومن وقتها لمعت في عينيه فكرة أن يقوم بسرقته لكي يستطيع أن يلبي احتياجاته خاصة بعد انقطاع والديه اللذان يعملان في الخارج عن إرسال مبالغ مالية له منذ فترة.

تنفيذ خطة القتل

وفي أبريل من العام الماضي 2022 سيطر التفكير الشيطاني على عقل المتهم حتى جاءت له فكرة تنكره في شكل عامل لتوصيل الطلبات، وبالفعل تنكر الجاني وأخذ يطرق باب الشقة على ضحيته الذي كان يغط في نومه فاستيقظ بعد أن أخبرته نجلته بأن هناك أحد الأشخاص «عامل توصيل طلبات» فذهب لاستطلاع الأمر وحينها كان المتهم يحمل في يديه سلاحا ناريا طالبا منه الانصياع لأوامره وهو ما رفضه الأخير فأطلق عليه النيران، وما أن هم بالتجول في الشقة حتى وجد زوجة المتوفي وابنته أمامه.

جثة وإطلاق نيران

أصيب المتهم بالارتباك، وفر هاربا من شقة المجني عليه وصرخت زوجة الضحية ونجلته مستغيثين بالجيران الذين أبلغوا الأجهزة الأمنية بوقوع جريمة قتل في دائرة قسم شرطة المعادي، وحضرت قوة أمنية من القسم مدعومة بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين القبض على الجاني وبيان الدوافع التي ارتكب الجريمة من أجلها.

القبض على الجاني

لم تمر سوى ساعات قليلة وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم وتبين أنه يعمل طبيب، واعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة بعد انقطاع والديه عن إرسال الأموال له، فاتفق مع 3 متهمين بإحضار سلاح ناري له مقابل مبلغ مالي، وأتم جريمته.

وخلال استماع النيابة العامة لأقوال زوجة المجني عليه، قالت بأنها هي ونجلتها كانتا تجلسان في غرفة نومهما أثناء قيام المجني عليه باستطلاع الأمر حينما دق الباب أكثر من مرة، ولكن بعد مرور حوالي دقيقتين سمعا صوت إطلاق أعيرة نارية فهرولا مسرعين ليجدا المتوفي غارقا في دمائه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها مساء أمس عليه بالإعدام شنقا بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه، وعاقبت متهمين آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات والمتهم الرابع بالسجن لمدة عام واحد.