إعلان القائمة القصيرة لمسابقة يحيى الطاهر عبد الله 2023

كشفت الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، نتيجة مسابقة يحيى الطاهر عبدالله للمجموعة القصصية الأولى، في دورتها الثالثة، وموعد إعلان الفائز بالجائزة.

ثلاثة أعمال في القائمة القصيرة لمسابقة يحيى الطاهر عبدالله

وقالت في بيان: «انتهت لجنة تحكيم مسابقة يحيى الطاهر عبد الله للمجموعة القصصية الأولى، في دورتها الثالثة لعام 2023، من أعمالها».

واختارت اللجنة، قائمة قصيرة مكونة من ثلاث مجموعات قصصية، نعلنها بالترتيب الأبجدي كما يلي:

- أربعة وعشرون قيراطاً: تأليف إيمان فريد أحمد

- صلاة الخواجة ويلي: تأليف علاء الدين فايز

- الملك يخرج للنهار: تأليف أحمد بدر مهدي

وأوضحت أنه سيجري إعلان الفائز، وأسماء لجنة التحكيم، لهذه الدورة، في حفل تقيمه دار «المرايا» للثقافة والفنون، التي ستتولى نشر المجموعة الفائزة هذا العام، وذلك يوم الأحد المقبل، في مقر الدار بشارع عبد الخالق ثروت في تمام الساعة السابعة مساء بحضور لجنة التحكيم، والفائزين بالقائمة القصيرة.