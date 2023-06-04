مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة على طريق الإسماعيلية الصحراوي 

لقي طفل في العقد الثاني من العمر مصرعه في الإسماعيلية جراء حادث مروري على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي اليوم الأحد نقلته سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الحميات لحين انتهاء التحقيقات.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة مجهولة بطفل بنطاق قرية المنايف التابعة لمركز أبوصوير أمام محطة الكهرباء.

كشف هوية الطفل

وانتقل على الفور ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة أبوصوير، للتوصل إلى هوية الطفل وتبين أنه يدعي أحمد محمد عبد المنعم 15 سنة مقيم بقرية الواصفية التابعة لدائرة المركز، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف نقلت الجثمان إلى ثلاجة مستشفى الحميات لحين الانتهاء من التحقيقات والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

معاينة الجثمان

وانتدبت النيابة العامة أحد وكيلي النائب العام بنيابة مركز الإسماعيلية، لمعاينة الجثمان في المستشفى، فيما أمرت بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، كما أمرت بسرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية في الواقعة، والتوصل لأسرته واستدعائهم للتحقيق في النيابة العامة.