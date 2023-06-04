عاجل.. رسالة غامضة من علي لطفي قبل نهائي دوري أفريقيا

وجه علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة غامضة قبل أقل من ساعات على انطلاق مباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يجمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة بحضور 50 ألف متفرج.

رسالة من غامضة علي لطفي وكتب علي لطفي رسالة عبر خاصية «الأستوري»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قال فيها: « يقول عز وجل: ابتليتهم لأخفف عنهم ثم أشفي أوجاعهم.. فصبرًا جميلًا».

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