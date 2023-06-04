كل ما تريد معرفته عن مدارس We التطبيقية بعد الشهادة الإعدادية

اتجه الكثير من الطلاب إلى الالتحاق بالمدارس الفنية والتطبيقية بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، ولم يعد أمل الالتحاق بمدارس الثانوية العامة هو الهدف الوحيد، الأمر الذي جعل العديد من الطلاب يبحثون عن المدارس تجعلهم يلتحقون بوظائف مناسبة لهم، وتعد مدرس We من أبرز المدارس التي يسعون للالتحاق بها.

بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي، يهتم العديد من الطلاب بمعرفة الكثير من المعلومات عن مدرسة We التابعة لوزارة التربية والتعليم، لذلك نوضح لهم من خلال التقرير كل ما يود الطالب معرفته عن مدارس We التطبيقية، وفق الموقع الرسمي الخاص بالمصرية للاتصالات.

معلومات عن مدرسة We التطبيقية

- تهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة بسوق الاتصالات المحلي والإقليمي والدولي من خلال تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة.

- تصل مدة الدراسة بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية إلى 3 سنوات.

- تعد مدارس We التطبيقية من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي تخضع لنظام المصروفات الحكومية الرمزية.

- يحصل خريجو المدارس على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تؤهل للالتحاق بالكليات التكنولوجية وكليات التعليم الصناعي وكلية هندسة للمتميزين بعد عمل اختبار المعادلة وشهادة أكاديمية معتمدة دولياً، بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات وشهادات مهنية من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- يدرس الطالب العلوم والمواد الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتتمثل في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، رياضيات، فيزياء، دراسات اجتماعية، اقتصاد، تربية رياضية، بالإضافة إلى المواد الفنية لتخصصي اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك محاضرات تنمية المهارات الشخصية لبناء شخصية الطالب وتقويم سلوكياته وتطوير مهاراته الاجتماعية.

مميزات مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

- تقدم المدارس مناهج معتمدة دوليا وعلى أعلى مستوى في تخصصي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تم تصميمها وإعدادها من قبل مجموعة من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في المجال.

- توفر المدارس تدريب عملي بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريب ميداني للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة بهدف تعليم الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لبناء فني محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط في سوق العمل.

- تقدم الشركة المصرية للاتصالات خريج متميز لسوق العمل المحلي والدولي نظرا للشهادات المعتمدة دوليا التي يحصل عليها الطلاب.

- تعمل على إتاحة مسارات وظيفية متعددة لأبنائها الخريجين.

شروط الالتحاق بمدارس WE

تحرص وزارة التربية والتعليم على تحدي الشروط لطلاب الصف الثالث الإعدادي كل عام، ولكن جاءت الشروط وفق السنوات الماضية، كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ويكون الحد الأدنى لمجموع القبول طبقا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 250 درجة.

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر للعام الدراسي عن 18 عامًا.

- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية.

- إجادة اللغة الإنجليزية.